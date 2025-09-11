Büroeinbrecher in Hamburg verhaftet – Polizist verletzt

Polizisten haben am Mittwochabend in der Innenstadt einen mutmaßlichen Einbrecher verhaftet. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand und verletzte einen Beamten.

Ein Mitarbeiter eines Unternehmens an der Ferdinandstraße hatte gegen 22.30 Uhr im Büro mehrere aufgebrochene Schränke festgestellt. Kurz darauf entdeckte er einen Mann, der die Schubladen eines Schreibtisches durchwühlte. Der Mitarbeiter rief die Polizei.

Verdächtiger leistet Widerstand – Polizist verletzt

Als die Beamten eintrafen, floh der Verdächtige (40) laut Polizei, wurde aber kurz darauf an der Kunsthalle gefasst. Hier leistete er Widerstand und verletzte einen Beamten leicht.

In seinem Rucksack wurden ein Beamer und ein Mobiltelefon als mutmaßliches Diebesgut sichergestellt. Außerdem stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen den 40-Jährigen wegen einer anderen Sache vorlag. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt.