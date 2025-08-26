Mitten in der Nacht: Brand an Hamburger Grundschule

In der Nacht auf Dienstag hat es an der Grundschule im Max-Eichhold-Ring in Lohbrügge kleine Brände gegeben. Unter anderem standen ein Bücherregal und eine Bauplane in Flammen. Verletzt wurde niemand.

Um 0.38 Uhr wurde die Feuerwehr über das Feuer informiert. Mit einem Löschfahrzeug rückten die Einsatzkräfte zu der Grundschule aus.

Bücherregal in Flammen

Vor Ort stand ein Bücherregal an der Fassade der Schule in Brand, wie ein Sprecher der Feuerwehr der MOPO mitteilte. Auch eine Bauplane aus Kunststoff habe teilweise in Flammen gestanden.

Das könnte Sie auch interessieren: Kosmetikstudio mitten in Hamburg gesprengt – Polizei sucht Zeugen

Ein Reporter vor Ort berichtete zudem von Feuer in einem Blumenkübel. Da es sich nur um kleine Brände handelte, konnten die Einsatzkräfte die Löscharbeiten binnen 30 Minuten abschließen.