Brutaler Überfall: Seniorin von Einbrechern angegriffen und in Abstellkammer gesperrt

Brutaler Einbruch am frühen Mittwochabend in Hamburg-Wellingsbüttel: Zwei bislang unbekannte Männer haben eine 75-jährige Frau angegriffen, in die Abstellkammer gesperrt und ihre Wohnung ausgeraubt.

Gegen 16.30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der Seniorin im Wellingsbüttler Weg. Die 75-Jährige hielt die Einbrecher für eine Nachbarin. Doch als sie die Tür öffnete, wurde sie sofort von zwei Männern in die Wohnung gedrängt. Einer der Täter stieß die Seniorin zu Boden und bedrohte sie, während sein Komplize die Räume durchsuchte, so die Polizei.

Die Männer erbeuteten verschiedene Wertgegenstände und sperrten die Frau anschließend in ihre Abstellkammer. Danach flüchteten sie unerkannt vom Tatort.

Raub in Wellingsbüttel: Polizei sucht Zeugen

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte die Polizei die Täter nicht stellen. Die Polizei bittet jetzt um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Die beiden Täter sollen laut Angaben der Geschädigten „osteuropäisch“ ausgesehen haben. Einer von ihnen wird als etwa 1,70 Meter groß beschrieben, mit vollen Lippen und dunkler Kleidung. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer (040) 4286-56789 oder bei jeder Polizeidienststelle entgegen. (zc)