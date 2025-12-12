Hamburgerin (70) will aus Garage fahren und wird überfallen, gefesselt und ausgeraubt

Brutaler Überfall in Wellingsbüttel: Zwei maskierte Männer haben am Donnerstagmorgen eine 70-Jährige in ihrem eigenen Haus bedroht, gefesselt und ausgeraubt. Die Polizei fahndet nach den Tätern und bittet um Hinweise.

Wie die Ermittler berichten, wollte die Seniorin gegen 7 Uhr mit ihrem Auto aus der Tiefgarage ihres Einfamilienhauses am Pfeilshofer Weg fahren. Plötzlich tauchten zwei Unbekannte auf, bedrohten die Frau mit einer Schusswaffe und drängten sie zurück ins Haus. Dort fesselten die Räuber ihr Opfer und verlangten Schmuck und Bargeld. Anschließend sperrten sie die Frau in ein Ankleidezimmer und flüchteten – unter anderem mit einem schwarzen Mercedes C36 (Baujahr 1994).

Die Seniorin blieb körperlich unverletzt. Sie konnte sich selbst befreien und die Polizei alarmieren. Eine sofortige Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg. Der gestohlene Mercedes wurde später verlassen in der Rolfinckstraße gefunden.

Raubüberfall auf Seniorin: Täter schwarz gekleidet und maskiert

Nach Angaben der Polizei handelte es sich um zwei Männer, beide schwarz gekleidet und maskiert. Einer der Täter war etwa 1,85 Meter groß, normal gebaut und sprach Deutsch mit einem osteuropäischen Akzent. Sein Komplize war etwas kleiner, mit einer geschätzten Körpergröße zwischen 1,70 und 1,75 Metern und ebenfalls normaler Statur.

Das Raubdezernat (LKA 154) ermittelt. Wer Hinweise zu den Tätern oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 4286-56789 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden. (mp)