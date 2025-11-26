Brutaler Überfall in Hamburg: Plötzlich prügeln die fünf Männer los

Feige Attacke: Eine fünfköpfige Gruppe soll am späten Dienstagabend in Stellingen einen Mann angegriffen, zusammengeschlagen und beraubt haben. Die Täter sind flüchtig – die Polizei sucht dringend Zeugen.

Am Dienstagabend, kurz vor Mitternacht, ist ein 34-Jähriger in der Vogt-Kölln-Straße in Hamburg-Stellingen Opfer eines schweren Raubüberfalls geworden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei wurde der Mann zunächst gezielt von einer fünfköpfigen Gruppe angesprochen.

Gruppe spricht Opfer an – Sekunden später eskaliert die Situation

Was zunächst wie ein harmloses Gespräch wirkte, kippte plötzlich: Die Gruppe ging unvermittelt auf den 34-Jährigen los und schlug mehrfach auf ihn ein. Als das Opfer am Boden lag, raubten die Angreifer Bargeld – und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung versorgte ihn vor Ort und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Großfahndung ohne Erfolg – Polizei setzt sogar Drohne ein

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einer Drohne ein. Doch trotz des schnellen Einsatzes konnten die Täter nicht gefasst werden. Eine Beschreibung der Angreifer liegt bislang nicht vor.

Raubdezernat ermittelt – Polizei sucht dringend Zeugen

Der Kriminaldauerdienst sicherte in der Nacht Spuren, das Raubdezernat der Region Eimsbüttel (LKA 134) führt die Ermittlungen weiter. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tätergruppe geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden: 040 / 4286-56789 oder bei jeder Polizeidienststelle. (mp)