Brutaler Räuber sprüht Reizgas ins Ehebett – Zeugen gesucht

Ein Ehepaar in Hamburg wurde in der Nacht zum Montag Opfer eines brutalen Überfalls: Die Eheleute wurden im Schlaf von einem Räuber überrascht, bedroht und gefesselt. Der Unbekannte machte sich anschließend mit seiner Beute aus dem Staub. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Montag um kurz nach 3 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter ein Ehepaar in dessen Wohnung in Uhlenhorst überfallen. Die Polizei geht nach bisherigen Ermittlungen davon aus, dass sich der maskierte Täter Zutritt zu der Erdgeschosswohnung verschafft haben soll, während die 57- und 59-jährigen Eheleute schliefen.

Fahndung blieb erfolglos

Als das Paar aufwachte, setzte der Mann sofort Reizspray gegen beide ein und fesselte sie anschließend. Er forderte Bargeld und Wertgegenstände und flüchtete kurze Zeit später mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Den Eheleuten gelang es wenig später, sich selbst zu befreien und die Polizei zu alarmieren. Diese begann sofort mit einem Dutzend Streifenwagen, Zivilfahndern und einem Diensthund nach dem Unbekannten zu fahnden – doch bislang ohne Erfolg.

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit daher um Mithilfe: Wer Hinweise zum Täter geben kann oder verdächtige Beobachtungen zur Tat gemacht hat, wird gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei (Tel. 040/4286-56789) oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (mp)