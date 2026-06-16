Ihr Mann wurde auf dem Nachhauseweg brutal verprügelt. Unter Verdacht: Billstedter Fußballspieler. Nun wendet sich die Frau des Opfers an den Bürgermeister und fragt: „In was für einer Gesellschaft wollen wir leben?“

Mit emotionalen Worten wirbt die Petition um Unterstützer: „Ein zweifacher Familienvater wollte an diesem Abend lediglich nach Hause. Stattdessen endete der Tag mit einem Polizeieinsatz, medizinischer Versorgung und einer Familie, deren Leben sich von einem Moment auf den anderen veränderte.“

Die Petitionserstellerin ist die Ehefrau des Opfers. Nach Angaben der Polizei wurde ihr Mann am 28. Mai gegen 20 Uhr in Billstedt an der Kreuzung Öjendorfer Weg/Goldkoppel von mindestens sieben Personen attackiert, darunter Jugendliche, die überwiegend Kleidung des SC Vorwärts-Wacker Billstedt getragen haben sollen. Auf MOPO-Nachfrage erklärt die Polizei, dass die Ermittlungen weiterhin laufen.

Verein nimmt Stellung zu Gewalttat in Billstedt

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Der Verein hat eine offizielle Stellungnahme auf seine Webseite gestellt, zeigt sich bestürzt über die Vorwürfe: „Wer unsere Vereinsfarben trägt, hat sich an unsere Werte zu halten. Wer Gewalt ausübt, hat in unserem Verein keinen Platz.“ Sollte sich der Verdacht gegen einzelne Mitglieder erhärten, müssten diese mit den „härtesten vereinsinternen Konsequenzen“ rechnen.

Die Angreifer waren auf den Familienvater losgegangen, als er mit dem Fahrrad auf dem Weg vom Pferdestall nach Hause gewesen war. Er habe die Gruppe angesprochen, weil sie auf der Straße liefen. Daraufhin hätten sie den Mann als „Hurensohn“ beschimpft, zu Boden geschlagen und auf ihn eingetreten, auch auf den Hinterkopf. Er erlitt schwere Verletzungen.

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Billstedt: Kein Notruf abgesetzt

Schockierend: Kein Zeuge soll einen Notruf abgesetzt haben, was die Ehefrau nun zu einer Online-Petition veranlasst: „In was für einer Gesellschaft wollen wir leben?“, heißt es darin: „In einer Gesellschaft, in der Menschen wegsehen? Oder in einer Gesellschaft, in der Gewalt nicht schweigend hingenommen wird? (…) Diese Petition richtet sich nicht gegen einzelne Personen. Sie richtet sich gegen Gewalt. Sie richtet sich gegen Wegsehen.“ Auch alle Bürgerschaftsfraktionen hat die Ehefrau angeschrieben.

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Die AfD nutzt die Bitte der Ehefrau dazu, via Social Media die Abschiebung der mutmaßlichen Täter zu verlangen. Begründung: „Die hemmungslose Gewalt und die widerlichen Beleidigungen sprechen für migrantische Gewalt.“ Im Zeugenaufruf der Polizei ist ein Migrationshintergrund der Gesuchten allerdings nicht erwähnt. Und solange die Täter nicht ermittelt sind, ist völlig unklar, welche Nationalität sie haben.

Die Petition soll an den Bürgermeister übergeben werden, mit der Forderung, den Vorfall aufzuklären und den Respekt im Jugendsport zu stärken: „Die Petition richtet sich an alle, die möchten, dass unsere Kinder in einer Gesellschaft aufwachsen, in der Respekt stärker ist als Gewalt.“ Bisher haben 182 Unterstützer unterschrieben.







