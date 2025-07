Brutaler Angriff auf Obdachlosen am Jungfernstieg – Polizei bittet um Hinweise

Mitten in der Nacht wird ein Obdachloser im Herzen Hamburgs Opfer eines gewaltsamen Angriffs: Drei bis vier Unbekannte attackieren den 30-Jährigen im U- und S-Bahnhof Jungfernstieg. Die Polizei ermittelt – und sucht dringend nach Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag zwischen 2.05 Uhr und 2.15 Uhr. Der Mann hatte sich zum Schlafen in den Verbindungsgang zwischen dem U-Bahnhof Rathaus und dem Bahnhof Jungfernstieg zurückgezogen. Plötzlich taucht eine Gruppe Männer auf und geht ohne Vorwarnung auf ihn los. Sie treten ihm mehrfach ins Gesicht – dann verschwinden sie spurlos. Ein Rettungsteam bringt das schwer verletzte Opfer in ein Krankenhaus.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Polizei bittet deshalb Zeuginnen und Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich Jungfernstieg verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Angreifer geben können, sich unter der Telefonnummer (040) 4286-56789 zu melden. (apa)