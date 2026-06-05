Brutale Attacke auf Fahrradfahrer – Polizei fahndet nach Fußballerspielern

In Billstedt ist es vor rund einer Woche zu einer brutalen Attacke auf einen Radfahrer gekommen. Eine Gruppe Jugendlicher soll den Mann angegriffen haben, als er mit seinem Fahrrad eine Straße überqueren wollte. Die Angreifer schlugen und traten auf ihn ein und verletzten ihn schwer.

Wie die MOPO erfuhr, ereignete sich der Vorfall am 28. Mai gegen 20 Uhr am Öjendorfer Weg/Ecke Goldkoppel. Dort wollte ein 38-Jähriger laut Polizei mit seinem Fahrrad die Straße überqueren, als sich ihm etwa 15 Jugendliche in den Weg stellten und ihm die Weiterfahrt verwehrten.

Billstedt: Täter in Vereinskleidung schlugen und traten auf ihr Opfer ein

Zunächst soll der 38-Jährige aus der Gruppe heraus beleidigt worden sein. Anschließend sollen etwa sieben Jugendliche auf den Mann losgegangen sein und auf ihn eingeschlagen sowie eingetreten haben. Die Täter flüchteten anschließend. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Täter sollen Vereinskleidung des Fußballvereins Vorwärts Wacker Billstedt getragen haben. RUEGA Die Täter sollen Vereinskleidung des Fußballvereins Vorwärts Wacker Billstedt getragen haben.

Nach Angaben der Polizei trugen die Täter Vereinskleidung eines nahegelegenen Fußballclubs – Vorwärts Wacker Billstedt. Die Ermittler schließen nicht aus, dass es sich um Spieler des Vereins handeln könnte. Die Gesuchten sind zwischen 15 und 18 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,85 Meter groß und haben ein sportlich-athletisches Erscheinungsbild.

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Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und rund um den Tatort Flyer mit einem Zeugenaufruf verteilt. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (040) 4286 56789 bei der Polizei zu melden.

Verein meldet sich mit einem Statement zum Vorfall

Und wie reagiert der Verein? Man habe mit großer Bestürzung von einem aktuellen Zeugenaufruf der Polizei Hamburg Kenntnis genommen, teilte der Vorstand am Freitag mit. „Sollte sich im Zuge der polizeilichen Ermittlungen bestätigen, dass Mitglieder unseres Vereins an dieser Tat beteiligt waren, wird dies unweigerlich die härtesten vereinsinternen Konsequenzen nach sich ziehen – bis hin zum sofortigen Vereinsausschluss. Wer unsere Vereinsfarben trägt, hat sich an unsere Werte zu halten. Wer Gewalt ausübt, hat in unserem Verein keinen Platz“, heißt es in einer Stellungnahme.

Und weiter: „Wir möchten an dieser Stelle im Namen des gesamten Vereins in aller Deutlichkeit betonen: Der SC Vorwärts-Wacker 04 Billstedt verurteilt jegliche Form von Gewalt auf das Schärfste. Unsere Gedanken sind bei dem Geschädigten. Wir wünschen ihm eine schnelle und vor allem vollständige Genesung.“