Auf einem Campingplatz in Hamburg ist es am Freitagabend zu einer Messerattacke gekommen.

Ein Streit zwischen zwei Männern auf einem Campingplatz in Ochsenwerder hat am Freitagabend ein blutiges Ende genommen.

Gegen 19.15 Uhr wurde die Polizei zum Ochsenwerder Elbdeich gerufen: Ein Streit zwischen zwei Männern – nach Angaben eines Reporters vor Ort soll es sich um Brüder handeln – sei eskaliert, einer der beiden habe ein Messer gezogen und zugestochen.

Messerattacke auf Campingplatz: Rettungshubschrauber im Einsatz

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Zur Versorgung des Verletzten wurde ein Notarzt mit dem Rettungshubschrauber an den Tatort gebracht. Über die Schwere seiner Verletzungen ist derzeit offiziell nichts bekannt, er soll einen Messerstich im Oberkörper erlitten haben und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Der mutmaßliche Täter wurde vor Ort festgenommen. Der Lagedienst der Polizei konnte auf Anfrage keine weiteren Angaben zu Hintergründen oder Beteiligten machen.