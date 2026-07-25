Die Bauarbeiten am künftigen Standort des Fernbahnhofs Altona schreiten voran: Nun musste eine Brücke weichen. Auch die Polizei war vor Ort im Einsatz.

Die Staubwolke nach der Sprengung der Eisenbahnbrücke nahe dem S-Bahnhof Diebsteich in Hamburg. Marcus Golejewski/dpa

Wo früher die Eisenbahnbrücke stand, blieben nur noch eine Wolke Staub und eine Menge Schutt zurück. Mehr als 30 Einsatzkräfte der Polizei haben am Samstagmittag die Sprengung einer Brücke nahe des S-Bahnhofs Diebsteich begleitet und koordiniert.

Die Polizei kümmerte sich vor Ort um die Räumung des Bereiches und die Umleitung des Verkehrs. Zu Staus oder anderen größeren Verkehrsbehinderungen sei es laut einem Sprecher der Polizei nicht gekommen.

Brücke musste wegen der Umgestaltung des Areals weichen

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Das sogenannte Überwerfungsbauwerk auf dem Bahngelände in Langenfelde konnte gegen 14.40 Uhr erfolgreich gesprengt werden, so der Polizeisprecher. Die Sprengung ist Teil der Umgestaltung des Areals rund um den Bahnhof Diebsteich.

Das alte Bauwerk musste weichen, damit die Fläche im Rahmen der Verlegung des Fernbahnhofs Altona neu gestaltet und bebaut werden kann. (mp)