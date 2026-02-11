Bronzefigur stürzt 20 Meter in die Tiefe: Feuerwehreinsatz am Rathaus

Großer Schreck am Hamburger Rathaus: Dort fiel am Mittwochmorgen eine Bronzefigur aus 20 Metern Höhe vom Dach auf den Boden. Feuerwehr und Gutachter rückten aus.

Wie ein Feuerwehrsprecher der MOPO am Nachmittag mitteilte, wurden die Einsatzkräfte um 10.14 Uhr alarmiert. Zum Glück wurde kein Passant verletzt, als die Bronzefigur an der Ecke Mönckebergstraße/Große Johannisstraße auf den Gehweg stürzte.

Nach einer ersten Sicherung des Unfallortes wurde ein Leiterfahrzeug der Feuerwehr zum Rathaus gebracht, mit dessen Hilfe Sachverständige bis zum frühen Abend die weiteren Figuren auf dem Dach des Rathauses auf ihre Sicherheit hin überprüften. (prei)