Bei Arbeiten in Kirchwerder wurde eine Gasleitung beschädigt, das ausströmende Gas fing auch noch Feuer.

Bei Bauarbeiten am Süderquerweg (Kirchwerder) ist am Montagvormittag eine Gasleitung beschädigt worden – es bildeten sich Flammen.

Die Feuerwehr rückte gegen 11.45 Uhr mit rund 30 Einsatzkräften an. Die Leitung war zuvor bei Bauarbeiten beschädigt worden, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Wie genau, ist noch nicht geklärt. Vor Ort drehten die Einsatzkräfte die betroffene Leitung ab, sodass kein Gas mehr austreten konnte – die Flamme erlosch.

Brennende Gasleitung in Kirchwerder: keine Verletzten

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Ein Bauarbeiter wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, musste aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Weitere Verletzte gab es nicht. Wohnhäuser mussten nicht evakuiert werden.

Der Einsatz war gegen 13 Uhr beendet. Auch Beamte der Polizei waren vor Ort. Ob die Gasleitung ausschließlich ein Haus oder auch weitere Gebäude in der Gegend versorgt, ist noch unklar. (mp)