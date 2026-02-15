Feuer in Hamburg: Rentner versucht, selbst zu löschen – schwere Verbrennungen

Bei einem Feuer in einer Gartenlaube in Lohbrügge ist am Sonntagmorgen ein Rentner schwer verletzt worden. Der 80-Jährige hatte zunächst versucht, den Brand selbst zu löschen.

Der Notruf ging um 8.55 Uhr bei der Feuerwehr ein. Als die Einsatzkräfte an der Adresse im Heckkatenweg eintrafen, stand die gemauerte Gartenlaube im Hinterhof eines Einfamilienhauses bereits im Vollbrand.

Eigentümer hatte versucht, das Feuer selbst zu löschen

Der Eigentümer der etwa fünf mal fünf Meter großen Hütte hatte zunächst versucht, den Brand eigenhändig zu löschen. Dabei zog sich der 80-jährige Rentner schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn mit Verbrennungen zweiten Grades ins Krankenhaus.

Trotz sofort eingeleiteter Löscharbeiten wurde die Laube durch das Feuer zerstört. Warum das Feuer in der Hütte ausgebrochen war und wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Das LKA hat die Ermittlungen aufgenommen. (mp)