Plötzlich Rauch! Lkw brennt auf Hauptverkehrsader

Rauchwolken ziehen über die Kreuzung Jenfelder Allee/Tonndorfer Hauptstraße: Die Bremsen eines Sattelzuges haben am späten Mittwochabend Feuer gefangen.

Das schwere Lkw-Gespann war mit einem kleinen Lastwagen und einer Landmaschine beladen auf der Jenfelder Allee unterwegs, als mitten auf der wichtigen Verkehrsader durch Tonndorf plötzlich Rauch am Fahrzeug aufstieg. Laut Feuerwehr waren die Bremsen des Sattelaufliegers heißgelaufen und hatten angefangen zu brennen.

Die Feuerwehr löschte den Brand in rund zehn Minuten. Dann wurde der Sattelzug zu einem nahegelegenen Supermarkt-Parkplatz geschleppt. Außer der Bremsanlage wurde nichts beschädigt.