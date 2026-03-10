Brandstiftung auf Parkhaus – Jugendliche flüchten

Flammen auf einem Parkhaus! In der Nacht zu Dienstag hat es in der Jürgen-Töpfer-Straße gebrannt. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Die Flammen waren auf dem Dach des „Parkhaus Othmarschen Park“ deutlich zu sehen. Als die Feuerwehr gegen 22.30 Uhr gerufen wurde, gingen die Einsatzkräfte zunächst davon aus, dass das Dach brannte, so ein Sprecher der Feuerwehr zur MOPO. Es habe sich jedoch herausgestellt, dass lediglich ein Teil eines Häuschens auf dem Dach Feuer gefangen hatte.

Feuer in Othmarschen: Verdacht auf Brandstiftung

In dem Technikraum waren Holzteile, Dachpappe und ein Kabel von dem Feuer betroffen. Die Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus: Zeugen hatten gesehen, wie zwei Jugendliche von dem Brandort geflüchtet waren. Möglicherweise hatten sie ein Feuer gelegt, das dann außer Kontrolle geraten war. Die Verdächtigen waren am Dienstagmorgen weiterhin flüchtig.

Das könnte Sie auch interessieren: Hier gibts sogar Balkon-Stecklinge für Jedermann: Cannabis Club startet im Chilehaus

Zunächst war noch unklar, ob auch ein Mobilfunkmast Schaden genommen hatte, der auf dem Dach steht. Er wurde vorsorglich abgeschaltet. Es stellte sich den Angaben nach jedoch bald heraus, dass er voll funktionstüchtig ist. (nf)