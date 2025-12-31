Mehrere Brände: Hier war die Feuerwehr erneut im Dauereinsatz

Nach der ereignisreichen Nacht von Montag auf Dienstag hielt eine erneute Brandserie die Einsatzkräfte im Hamburg Süden auch in der Nacht zu Silvester in Atem. Innerhalb von knapp vier Stunden rückten die Freiwilligen Feuerwehren mehrfach aus – immer wieder standen Müllcontainer in Flammen.

Los ging es gegen 1.10 Uhr am Rehrstieg. Dort stand ein Müllcontainer in Flammen, die Feuerwehr Neugraben löschte den Brand. Nur gut eine Stunde später, um 2.16 Uhr, folgte der nächste Einsatz: In der Straße Quellmoor brannten gleich zwei Müllcontainer.

Katz und Maus zwischen Feuerwehr und Feuerteufel?

Kaum war dieser Einsatz abgearbeitet, meldeten Anwohner erneut Feuer. Um 2.19 Uhr und nochmals um 2.22 Uhr brannte es im Stubbenhof an mehreren Stellen. Dort mussten die Freiwilligen Feuerwehren aus Hausbruch und Neugraben gleichzeitig ausrücken, insgesamt waren drei Brandstellen zu löschen. Der letzte Einsatz der Nacht folgte schließlich gegen 4.50 Uhr im Luhering – erneut ein brennender Müllcontainer.

Angesichts der Vielzahl der Brände in kurzer Zeit leitete die Polizei eine Fahndung ein und war mit mehreren Streifenwagen im Gebiet unterwegs. Personen, die sich in der Nähe der Brandorte aufhielten, wurden kontrolliert.

Auf MOPO-Anfrage teilte die Polizei mit, dass derzeit noch unklar sei, ob ein Tatverdächtiger oder mehrere Personen für die Brände verantwortlich sind. Weitere Angaben zu möglichen Tätern machte die Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen dauern an. Erst in der Nacht zu Dienstag – direkt nach dem Start des Böllerverkaufs – hatte es mehrere Brände im gesamten Stadtgebiet gegeben, die Feuerwehr war im Dauereinsatz. (apa)