Brandserie in Hamburger Abrisshaus: Drittes Feuer innerhalb weniger Tage

Am Dienstagabend brach in einem leerstehenden Gebäude in Harburg ein Feuer aus. Es ist bereits das dritte Mal, dass es dort innerhalb einer Woche brennt. Diesmal meldete ein Zeuge sogar eine vermisste Person in der Ruine.

Die Feuerwehr musste um 21.56 Uhr erneut zu einem Brand in einem Abbruchhaus hinter der Jet-Tankstelle in die Buxtehuder Straße ausrücken. Diesmal mit einem großen Aufgebot, denn ein Zeuge meldete eine vermisste Person im Gebäude, aus dem es beim Eintreffen der Feuerwehr bereits stark rauchte.

Die Feuerwehr erkundete das leerstehende und heruntergekommene Bürogebäude daraufhin und fand den Brandort im dritten Obergeschoss schnell, dort brannte erneut Unrat. Es befand sich allerdings keine vermisste Person in dem Gebäude, so ein Sprecher der Polizei.

Ruine in Harburg: Dritter Brand in einer Woche

Nicht der erste Brand in den letzten Tagen bereits am Mittwoch und Donnerstag der vergangenen Woche brannte in dem Gebäude bereits. Jedesmal musste die Feuerwehr offenbar angezündeten Unrat ablöschen und das Gebäude belüften.

Im Januar 2023 brannte das Gebäude schon einmal. Die benachbarte Tankstelle musste nach dem Brand über Monate saniert werden. Seit 2008 steht das ehemalige Zentrum für Energie-, Wasser- und Umwelttechnik der Handwerkskammer (ZEWU) großtenteils leer.