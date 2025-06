Brandserie? Gabelstapler fängt in Hamburger Fabrik plötzlich Feuer – ein Verletzter

Einsatz für die Feuerwehr am Montagnachmittag in Altenwerder: Um 14.45 Uhr wurde ein Brand in einer Lagerhalle an der Aluminiumstraße gemeldet. In einem Betrieb der Aluminiumwerke stand ein Gabelstapler in Flammen – dichter Rauch drang aus dem Gebäude.

Vier Mitarbeiter atmeten Rauch ein, ein Betriebsarzt überprüfte ihren Gesundheitszustand. Drei von ihnen konnten vor Ort behandelt werden. Ein Mitarbeiter musste allerdings mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Lagedienst hatte er Rauch eingeatmet, sonst aber keine schwereren Schäden davongetragen.

Feuerwehreinsatz in Altenwerder

Die Feuerwehr hatte den Brand zügig unter Kontrolle und konnte das Feuer löschen. Weiterer Sachschaden neben dem beschädigten Gabelstapler sei laut Lagedienst nicht entstanden. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang unklar. Der Lagedienst vermutete einen technischen Defekt. Auffällig: Vor knapp einer Woche hatte es schon mal auf dem Gelände gebrannt. Die Polizei ermittelt. (km)