Körnerkissen löst Feuerwehreinsatz im UKE aus

In der Universitätsklinik Eppendorf ist es am Dienstagabend zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Der Grund: ein angekokeltes Körnerkissen.

Zu dem Einsatz kam es laut Feuerwehr gegen 22.55 Uhr. Wie ein Sprecher bestätigte, sei in der Einsatzzentrale die Auslösung der automatischen Brandmeldeanlage angezeigt worden. Daraufhin rückten mehrere Löschzüge zur Martinistraße an.

Das könnte Sie auch interessieren: Trümmerfeld in Hamburg: Mercedes kracht in SUV und schleudert auf Gehweg

Tatsächlich stellten die Retter nach ihrem Eintreffen leichten Brandgeruch auf einer Station fest und erkundeten die Ursache. Kurz darauf Entwarnung. Ein angekokeltes Kirschkernkissen in einer Mikrowelle war die Ursache. Dies wurde beim Aufwärmen offenbar aus den Augen gelassen. Personen waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.