Brandanschlag auf Sushiladen: Polizei ermittelt

In der Horner Landstraße hat es in der Nacht zum Sonntag offenbar einen Brandanschlag auf einen Sushilieferdienst gegeben. Der Inhaber entdeckte eine unbekannte Flüssigkeit, wurde stutzig – und rief die Polizei.

Der Inhaber des Geschäfts bemerkte am späten Vormittag gegen 11 Uhr, dass in seinem Laden eine unbekannte Flüssigkeit verteilt worden war. Nach seinen Angaben handelt es sich dabei um einen Brandbeschleuniger.

Brandanschlag in Horn: Kriminalpolizei ermittelt

Zudem entdeckte der Betreiber ein Loch in der Schaufensterscheibe sowie Rußspuren im Eingangsbereich. Vor dem Laden befand sich weiterer Brandbeschleuniger, der offenbar angezündet worden war, aber nur geringe Schäden verursachte.

Der Mann alarmierte daraufhin die Polizei. Die Einsatzkräfte teilten die Einschätzung des Inhabers, dass es sich um einen versuchten Brandanschlag handelt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf mögliche Täter oder ein Motiv gibt es bislang nicht.