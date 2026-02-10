Kakao in Flammen! Großeinsatz – Feuerwehr muss beim Löschen die Strategie ändern

Feuer in einer Anlage auf der Veddel: In einem leeren Kakaosilo entzündet sich zurückgebliebener Kakao. Die Feuerwehr rückt mit 50 Kräften an – und muss beim Löschen die Strategie ändern.

In einem leeren Kakaosilo im Hamburger Stadtteil Veddel ist es am Montagabend zu einem Brand gekommen. In der Anlage hatte sich laut Feuerwehr zurückgebliebener Kakao aus noch ungeklärten Gründen entzündet, woraufhin die Flammen sich über die Rohrleitung ausbreiteten.

Brand in Hamburg: 50 Feuerwehrleute im Einsatz

50 Einsatzkräfte rückten aus und versuchten zunächst, den Brand mit Kohlenstoffdioxid zu ersticken. Letztlich mussten sie ihn dann aber doch mit Wasser löschen.

Das könnte Sie auch interessieren: Für 400 neue Wohnungen: Bauarbeiten für riesige Lärmschutzwand beginnen

Verletzt wurde niemand. Informationen zur Höhe des Schadens gab es zunächst nicht. (dpa/mp)