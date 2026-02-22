Brand in Wohnunterkunft in Hamburg – zahlreiche Feuerwehrkräfte im Einsatz

Zahlreiche Feuerwehrkräfte waren am Sonntag bei einem Brand in Sülldorf im Einsatz. Dort war in einem Zimmer in einer Wohnunterkunft Feuer ausgebrochen.

Dichter Rauch drang am Sonntagnachmittag unterhalb des Dachstuhls aus der Wohnunterkunft. Nachdem die Feuerwehr gegen 15 Uhr alarmiert wurde, machten sich laut einem Feuerwehrsprecher 40 bis 50 Einsatzkräfte auf den Weg in die Straße Sieversstücken.

Betroffenes Zimmer nach dem Brand unbewohnbar

In einem Zimmer der Unterkunft für wohnungslose Menschen hatte Mobiliar gebrannt. Wie ein Sprecher des Polizei-Lagediensts sagte, war zunächst unklar, ob sich noch Menschen in dem betroffenen Zimmer befanden. Diese Befürchtung bestätigte sich glücklicherweise nicht. Es gab somit keine Verletzten.

Nach etwa einer halben Stunde hatte die Feuerwehr den Brand weitestgehend gelöscht, sodass nur noch einzelne Nachlöscharbeiten anstehen.

Das könnte Sie auch interessieren: Wasserleitung in Hamburg geplatzt – mehrere Haushalte betroffen

Während das betroffene Zimmer nach dem Brand unbewohnbar ist, blieb das restliche Gebäude von den Flammen verschont. Wie genau es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. (mwi)