An der Jungnickelstraße in Hamburg-Wilhelmsburg hat es am Donnerstagmorgen einen Brand gegeben: Die durch Anwohner gegen 7 Uhr alarmierte Feuerwehr erhöhte sogar den zweiten Alarm und orderte weitere Kräfte nach.

Anfangs war nämlich nicht abzusehen, inwiefern Menschen durch das Feuer in Gefahr waren. Am Einsatzort angekommen stellte sich heraus, dass es zwar zu einer großen Rauchentwicklung kam, aber lediglich ein in einer Toreinfahrt abgestellter Müllcontainer brannte. Dass es in einer Wohnung zum Feuer gekommen war, bestätigte sich daher nicht.

Brand in Hamburg: Feuerwehr löscht brennenden Mülleimer

Mit einem sogenannten C-Rohr löschten die Kräfte das Feuer, Menschen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache aufgenommen. Anwohner berichten von mehreren kleinen Bränden in den vergangenen Wochen und vermuten Brandstiftung. (dg)