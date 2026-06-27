Ein Brand wütet im Inneren einer Halle. Die Feuerwehr muss Kräfte nachfordern. Auch das Technische Hilfswerk wird alarmiert.

Über eine Drehleiter bekämpfte die Feuerwehr den Brand innerhalb des Gebäudes. Lenthe-Medien/Harms

Großeinsatz in Bahrenfeld: In der Halle eines Recyclingunternehmens an der Lederstraße ist am Freitagabend ein Brand ausgebrochen.

Bereits bei Ankunft sahen die Retter den Brand im Inneren der Halle wüten, in dem Abfall gelagert wurde. Unter Atemschutz erkundeten sie das Gelände. Zusätzliche Kräfte, die angefordert wurden, suchten rund um die Halle nach weiteren Bränden. Die Polizei sperrte die Straße.

Feuer in Recyclingunternehmen: Auch THW im Einsatz

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Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer größtenteils mit Schaum, um es zu ersticken. Es wurde auch eine Drehleiter ausgefahren, um aus der Luft den Löschschaum abzulassen. Auch ein benachbartes Gebäude wurde durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Es dauerte Stunden, ehe das Feuer unter Kontrolle war.

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Doch auch die Nachlöscharbeiten zogen sich hin. Das Technische Hilfswerk (THW) wurde an die Einsatzstelle beordert, um mit einem Radlader das Brandgut auseinanderzuziehen, um so letzte Glutnester abzulöschen.

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Erst in der Nacht war der Einsatz beendet. Der Brandort wurde für die weiteren Ermittlungen an die Polizei übergeben. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Verletzt wurde niemand.