Wohnhaus brennt: Dramatische Notrufe – Kinder in Gefahr?

Am Eichenplatz in Osdorf brannte am Freitagnachmittag eine Doppelhaushälfte. Bei der Feuerwehr gingen dramatische Notrufe ein.

Als die Notrufe bei der Feuerwehr am Freitagnachmittag zu einem Brand in Osdorf eingingen, rief diese sogleich den zweiten Alarm aus – Menschenleben in Gefahr! Denn die Meldungen waren dramatisch: Brand in einer Doppelhaushälfte, starker Rauch und Kinder, die in das Haus rannten.

Acht Personen vom Brand in Osdorf betroffen

Mit zwei Löschzügen rückte die Feuerwehr an und stellte einen Zimmerbrand im Erdgeschoss fest. „Wir waren höchst effektiv“, berichtet ein Sprecher der Feuerwehr auf MOPO-Anfrage. Das Haus wurde systematisch von den Einsatzkräften durchsucht und der Brand gelöscht. Zum Glück wurde keine Person, kein Kind im Haus gefunden.

Insgesamt seien von dem Brand in der Doppelhaushälfte zwar acht Personen betroffen, es sei aber niemand verletzt worden. Die dramatische Meldung habe sich zum Glück nicht bestätigt. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt nun zu der Brandursache. (mp)