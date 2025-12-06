Brand in Küche – Mädchen will Katzen retten und bringt sich in Gefahr

Großeinsatz der Feuerwehr und des Rettungsdiensts in Rahlstedt: In einer Küche brannte es. Dabei begab sich ein Mädchen in Gefahr.

Gegen 14.30 Uhr ging ein Notruf aus einem Wohnhaus an der Straße Eichwischen in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Von dort wurde ein Brand in einer Küche gemeldet. Kurze Zeit später überschlugen sich die Ereignisse und lösten Großalarm aus.

Brand in Küche: Mädchen versucht Katzen zu retten

Wie die MOPO erfuhr, hatte sich die dort wohnende Familie vor dem starken Qualm bereits in Sicherheit gebracht. Plötzlich sei die Tochter zurück in die Wohnung gelaufen, um zwei Katzen zu retten. Familienangehörige versuchten, das zu verhindern.

Das könnte Sie auch interessieren: Holzhaus brennt bei Hamburg: Fünf Verletzte, auch Retter betroffen

In der Folge erlitten mehrere Personen eine Rauchvergiftung. Alle wurden vom Rettungsdienst versorgt, der mit zahlreichen Fahrzeugen im Einsatz war. Das Mädchen kam ersten Angaben zufolge ins Krankenhaus. In der Küche hatte ein Messerblock gebrannt und konnte rasch gelöscht werden.