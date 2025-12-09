Brand in Hamburger Hochhauswohnung: Zeugen schildern dramatische Szenen

Großalarm in Bergedorf: In einer Hochhauswohnung hat am Montagabend Essen auf einem Herd gebrannt. Vier Personen atmeten Rauchgas ein. Zeugen schilderten über den Notruf dramatische Szenen.

Gegen 21.45 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Feuerwehr ein. Die Lage erschien dramatisch: In dem Hochhaus am Ladebeker Furtweg sei ein Feuer ausgebrochen, hieß es. Mehrere Personen seien im zehnten und elften Stock des Gebäudes eingeschlossen.

Brand in Hochhaus in Bergedorf: Anrufer melden eingeschlossene Personen

Die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot aus, insgesamt waren etwa 50 Kräfte im Einsatz. Als die Retter eintrafen, hatten sich bereits zahlreiche Bewohner ins Freie begeben. Das Feuer wurde in einer Wohnung im elften Stock lokalisiert. Dort hatte vermutlich Essen auf dem Herd gebrannt, wie die Feuerwehr angab.

Das könnte Sie auch interessieren: Betrunkener Autofahrer schläft an roter Ampel ein

Die Bewohner hatten den Brand bereits gelöscht. Vier Personen hatten Rauchgas eingeatmet und wurden vor Ort vom Rettungsdienst mit Sauerstoff behandelt. Alle Betroffenen verweigerten – laut Polizei gegen ärztlichen Rat – den Transport ins Krankenhaus.