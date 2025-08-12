Brand in Hamburger Werft – Feuerwehr mehrere Stunden im Einsatz

Am Montagabend wurde die Hamburger Feuerwehr zu einem Einsatz nach Rothenburgsort gerufen. Ein Feuer war in dem zweistöckigen Bürogebäude einer Bootswerft ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Im Dachgeschoss des Gebäudes an der Straße Kaltehofe-Hinterdeich war es gegen 20 Uhr zu einem Zimmerbrand gekommen, wie ein Sprecher der Feuerwehr der MOPO mitteilte. Vor Ort wurde niemand angetroffen. Rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren an den Löscharbeiten beteiligt.

Diese konnten gegen 23.20 Uhr abgeschlossen werden. Zu der Brandursache und dem entstandenen Sachschaden, konnten bislang keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.