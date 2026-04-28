Wohnung brennt aus: Mieter muss reanimiert werden

In Harburg stand am Dienstagmittag eine Erdgeschosswohnung in Flammen. Einsatzkräfte retteten eine Person.

Die Feuerwehr wurde am Dienstag um 14.06 Uhr alarmiert. Der Einsatzort: eine Erdgeschosswohnung in der Lassallestraße. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand die Erdgeschosswohnung in Flammen. Unter Atemschutz betraten Feuerwehrkräfte das Gebäude und retteten eine Person.

Die Person musste nach Informationen der Feuerwehr Hamburg zunächst reanimiert werden, hatte aber kurz darauf wieder einen Puls. Sie wurde noch vor Ort intensivmedizinisch versorgt und anschließend – unter Begleitung eines Notarztes – in ein Krankenhaus gebracht.

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Das Feuer konnte inzwischen unter Kontrolle gebracht werden. Was den Brand ausgelöst hatte, ist bislang unklar. Aktuell laufen noch die Nachlösch- und Aufräumarbeiten. In der Spitze waren rund 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. (mp)