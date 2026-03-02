Feuer bei Veolia: Rauchwolke steht über dem Schredder

Feuer in Billbrook: Am Montagnachmittag hat es bei einem Entsorgungsunternehmen in der Werner-Siemens-Straße gebrannt.

Um 15.24 Uhr gingen bei der Feuerwehr Notrufe ein: Starke Rauchentwicklung auf einem Recyclinghof von Veolia, die Rede war außerdem von mehreren verletzten Menschen.

Brand in Billbrook konnte gelöscht werden

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen Brand in einem Schredder fest, was zu der starken Rauchentwicklung geführt hatte. Die Feuerwehr löschte den Brand und ließ das Transportband des Schredders leer laufen – die Gefahr war somit gebannt.

Das könnte Sie auch interessieren: Wohnhaus brennt: Dramatische Notrufe – Kinder in Gefahr?

Drei Personen wurden begutachtet, mussten aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden, so ein Feuerwehrsprecher. Die Ursache des Brandes ist bislang nicht bekannt. Gegen 17.30 Uhr war der Einsatz beendet.

Bereits im vergangenen Sommer hatte es auf dem Gelände einen Feuerwehreinsatz gegeben. Damals stand eine Lagerhalle in Vollbrand, eine massive schwarze Rauchsäule war kilometerweit sichtbar. (mp)