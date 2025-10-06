Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr: Brand im Kohlekraftwerk

Im Heizkraftwerk Tiefstack im Hamburger Stadtteil Billbrook ist am Montagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Wie die Feuerwehr auf Anfrage der MOPO bestätigte, ging kurz nach 15 Uhr ein Notruf ein. Der Brand war anscheinend in einem der Kohlebunker des Kraftwerks ausgebrochen.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand – die Arbeiter hatten das Gelände rechtzeitig verlassen. Die Brandursache ist bislang unklar. Weitere Informationen will die Feuerwehr im Laufe des Abends bekanntgeben. (apa)