Brand in S-Bahn-Tunnel – Feuerwehr im Großeinsatz

Am Freitag ist die Feuerwehr zum S-Bahn-Tunnel in Harburg gerufen worden, den die Deutsche Bahn seit zwei Wochen saniert. Zunächst wurde ein Kabelbrand vermutet.

Um 17.46 Uhr wurde eine „starke Verrauchung“ im Harburger S-Bahn-Tunnel an der Station Harburg Rathaus gemeldet. Seit zwei Wochen fahren zwischen Wilhelmsburg und Neugraben keine S-Bahnen mehr, während die Deutsche Bahn den vier Kilometer langen Tunnel grundlegend saniert und modernisiert. Dazu wurden unter anderem Gleise gefräst, ausgetauscht und die Signaltechnik erneuert.

Feuer im S-Bahn-Tunnel Harburg: Unrat in Brand geraten

Laut eines Feuerwehrsprechers soll am Freitag eine kleine Menge Unrat im Tunnel in Brand geraten sein. Die erste Vermutung eines Kabelbrandes bestätigte sich nicht.

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Die Feuerwehreinsatzkräfte löschten den Brand und lüfteten den Tunnel durch, verletzt wurde niemand. Alle Bauarbeiter konnten den Tunnel rechtzeitig verlassen. Diese tragen alle Transponder, damit sie zu jeder Zeit im Tunnel lokalisiert werden können.

Der Einsatz dauerte bis 18.49 Uhr. Es kam zu massiven Behinderungen im Schienenersatzverkehr. Die Sperrung des S-Bahn-Tunnels in Harburg endet planmäßig am Samstagmorgen. (aba)