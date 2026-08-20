Brand direkt neben Hamburger Krankenhaus – Feuerwehr löst Großalarm aus

Am Donnerstag bricht ein Feuer in einem Gebäude direkt neben einer Klinik – mehr als 40 Retter sind im Einsatz.

Mehr als 40 Retter sind im Einsatz und bekämpfen den Brand über zwei Drehleitern. (Symblfoto) RÜGA

In Schnelsen läuft derzeit ein Großeinsatz der Feuerwehr. Direkt neben einer Klinik ist im Dach eines leerstehenden Gebäudes ein Brand ausgebrochen. Die Rauchwolke zog in Richtung des Krankenhauses, in dem auch Herzoperationen durchgeführt werden.

Laut einem Sprecher der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 17.30 Uhr zur Süntelstraße gerufen. Dort quoll schwarzer Rauch aus einem rund 10 mal 60 Meter großen, leerstehenden Gebäude. Beim Eintreffen des ersten Löschzuges bestätigte sich der Verdacht auf einen Schwelbrand im Dach.

Rauchwolke zieht Richtung Albertinen Krankenhaus

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Die Retter standen jedoch vor einem weiteren Problem: Direkt neben dem Brandobjekt liegt das Albertinen Krankenhaus, in dem auch eine Herzchirurgie untergebracht ist. Die Rauchwolke zog direkt auf die Klinik zu.

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Aus diesem Grund wurde die zweite Alarmstufe ausgelöst, um den Brand möglichst schnell löschen zu können. Die Klinik wurde angewiesen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr bekämpft den Brand über zwei Drehleitern. Mehr als 40 Einsatzkräfte sind vor Ort.