Brand auf Restaurantschiff auf der Alster – Großeinsatz

Großeinsatz für die Feuerwehr in der Hamburger Altstadt: Am späten Montagabend ist auf einem Restaurantschiff auf der Binnenalster ein Feuer ausgebrochen.

Das schwimmende Lokal „Alsterlagune“ am Ballindamm – laut Polizei ein umgebauter Frachtkahn ohne eigenen Antrieb – begann gegen 23.45 Uhr zu qualmen. Unter Deck war ein Feuer ausgebrochen. Personen befanden sich nicht an Bord.

Wie die Feuerwehr der MOPO sagte, brannte eine Wasserpumpe. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen. Gegen 3.40 Uhr übergaben sie den Brandort an den Betreiber des Restaurants.

Der Ballindamm war für die Löscharbeiten etwa anderthalb Stunden lang gesperrt. Die Kripo ermittelt die Brandursache.