Brand in siebenstöckigem Gebäude: Feuerwehr im Großeinsatz

Ein siebenstöckiges Gebäude brennt, auf dem Dach sind Flammen sichtbar: In Bahrenfeld war die Feuerwehr am Mittwoch stundenlang im Großeinsatz.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 9.45 Uhr zur Stahltwiete gerufen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, hatte ein Anrufer dort einen Brand in einem siebengeschossigen Komplex auf einem Gewerbehof gemeldet. Als die Feuerwehrkräfte am Einsatzort eintrafen, ahnten sie nicht, dass dieser Einsatz sie stundenlang beschäftigen würde.

Rund 60 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz

Laut dem Feuerwehrsprecher war das Feuer in der Lüftungsanlage des Gebäudes ausgebrochen und schwierig zu bekämpfen. Außerdem waren Flammen auf dem Dach sichtbar. Aus diesem Grunde wurde Verstärkung angefordert, die zweite Alarmstufe ausgelöst. Rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

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Weil zunächst davon ausgegangen werden musste, dass es mehrere Verletze gab, rückte zudem ein Groß-Rettungswagen an. Das ist ein Bus, in dem mehrere Verletzte versorgt werden können. Ein Arbeiter aus dem Haus war leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Erst am Nachmittag war der Brand endgültig gelöscht.