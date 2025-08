Brand auf der Veddel – dichter Rauch über Industriehalle

Großeinsatz für die Feuerwehr am Montagabend in Hamburg: Seit 19 Uhr sind Einsatzkräfte im Bereich Peute auf der Veddel im Einsatz. In der Hovestraße brennt es in einem Unternehmen für Verpackungs- und Druckfolien.

Nach Angaben eines Sprechers des Lagezentrums ist vor allem dichter Rauch wahrnehmbar – offene Flammen wurden bislang nicht gesichtet. Mehrere Feuerwehrleute sind im Gebäude unterwegs, um den Brandherd zu lokalisieren. Von außen werden sie durch eine Drehleiter unterstützt.

Was genau in dem Industriegebäude brennt, war zunächst unklar. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Kräften vor Ort.