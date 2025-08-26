Am Dienstagmorgen ist auf der A255 in Fahrtrichtung Süden auf der Brücke am Müggenburger Zollhafen ein Transporter in Brand geraten. Der Fahrer, ein Paketbote eines großen Versanddienstleisters, bemerkte den Rauch erst, als es schon zu spät war: Sein Fahrzeug stand schnell in Vollbrand.

Die Feuerwehr wurde um 9.21 Uhr alarmiert, dichter schwarzer Qualm stieg auf. Zuvor schaffte der Fahrer es noch, den Wagen auf dem Standstreifen abzustellen. Zahlreiche Pakete aus dem Transporter waren offenbar nicht mehr zu retten. Der Wagen brannte vollständig aus.

Fahrer erleidet Rauchgasvergiftung

Zufällig befanden sich Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sasel in der Nähe und konnten das Feuer zügig löschen. Der Fahrer erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Trotz des schnellen Einsatzes kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Gegen 10.30 Uhr konnte der Verkehr stadtauswärts nur einspurig an der Brandstelle vorbeigeführt werden. Die Polizei Hamburg ermittelt zur Brandursache. Kurz nach dem Einsatz wurden die ersten Spuren wieder für den Verkehr freigegeben.