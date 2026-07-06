Mit einem gestohlenen Wagen verschaffen sich Einbrecher Zugang zu einem Juwelier in Harburg. Innerhalb weniger Minuten schlagen sie Vitrinen ein und flüchten.

Der Tatort in Harburg wurde von der Polizei abgesperrt. NEWS5 / Sebastian Peters

Spektakulärer Blitzeinbruch in Harburg: Mehrere bislang unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen ein Juweliergeschäft am Eingang der Seevepassage überfallen.

Die Einbrecher hatten die Front des Ladens in der Moorstraße gegen 3 Uhr mit einem schwarzen BMW durchbrochen, wie die Polizei der MOPO mitteilte. Laut eines Reporters vor Ort brachen sie dann die Vitrinen mit Werkzeug auf und schnappten sich den darin befindlichen Schmuck.

Anschließend flüchteten die Täter mit dem BMW. Mehrere Streifenwagen fahndeten nach den Einbrechern, bislang jedoch ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei sicherte in der Nacht Spuren.