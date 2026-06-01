Boutique in Hamburger Nobelstadtteil überfallen – Täter drohte mit Messer

In einem Bekleidungsgeschäft in Harvestehude hat ein Unbekannter am Samstagabend einen Raubüberfall verübt. Er bedrohte eine Angestellte mit einem Messer und flüchtete anschließend mit Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Die Tat ereignete sich am Eppendorfer Baum. Nach Angaben der Polizei betrat der Täter gegen 17.55 Uhr den „Closed Womens Store“, bedrohte eine 43-jährige Mitarbeiterin mit einem Messer und verlangte Bargeld. Nachdem ihm Geld ausgehändigt worden war, flüchtete er in Richtung U-Bahnhof Eppendorfer Baum.

Räuber entkommt trotz Fahndung

Trotz einer Fahndung mit mehreren Streifenwagen gelang dem Täter die Flucht. Er wird als 16 bis 25 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Laut Polizei hat er schwarze Hautfarbe, kurze dunkle Haare und trug schwarze Kleidung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (040) 4286 56789 entgegen.