mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Rettungsdienst und Polizei sind an der Stadtteilschule Niendorf im Einsatz.

Rettungsdienst und Polizei sind an der Stadtteilschule Niendorf im Einsatz. Foto: NEWS5 / Kevin Kobus

  • Niendorf

Böller an Hamburger Schule gezündet: Mehrere Kinder verletzt

An der Stadtteilschule Niendorf ist es am Freitagmittag zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen explodierte im Außenbereich der Schule ein Böller – drei Kinder wurden verletzt.

Ein 14-jähriges Kind kam dabei mit schweren Handverletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei der MOPO mitteilte. Ein weiterer 14-jähriger Schüler wurde mit leichten oberflächlichen Verletzungen behandelt, für ein 10-jähriges Kind endete der Schultag mit einem Knalltrauma – beide wurden in die Obhut der Eltern übergeben.

Das könnte Sie auch interessieren: Küche steht in Flammen: Frau in Lebensgefahr

Wie es zu der Explosion kam und um welchen Böller es sich handelte, ist noch unklar. Ein schwarzer Rucksack wurde vor Ort untersucht. Das zuständige Kriminalamt hat die Ermittlungen eingeleitet. (rei)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test