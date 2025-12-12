Böller an Hamburger Schule gezündet: Mehrere Kinder verletzt

An der Stadtteilschule Niendorf ist es am Freitagmittag zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen explodierte im Außenbereich der Schule ein Böller – drei Kinder wurden verletzt.



Ein 14-jähriges Kind kam dabei mit schweren Handverletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei der MOPO mitteilte. Ein weiterer 14-jähriger Schüler wurde mit leichten oberflächlichen Verletzungen behandelt, für ein 10-jähriges Kind endete der Schultag mit einem Knalltrauma – beide wurden in die Obhut der Eltern übergeben.

Wie es zu der Explosion kam und um welchen Böller es sich handelte, ist noch unklar. Ein schwarzer Rucksack wurde vor Ort untersucht. Das zuständige Kriminalamt hat die Ermittlungen eingeleitet. (rei)