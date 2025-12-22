BMW prallt gegen Baum: Junger Fahrer verletzt

Ein 23 Jahre alter Autofahrer ist am späten Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall im Fischbeker Heuweg verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen verlor der Mann gegen 23 Uhr die Kontrolle über seinen BMW, als er in Richtung Cuxhavener Straße unterwegs war, teilte die Polizei der MOPO mit.

Der Wagen kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Fußweg, rutschte anschließend wieder nach rechts und prallte schließlich gegen einen Baum. Der Fahrer wurde bei dem Aufprall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Warum es in dem Bereich, in dem Tempo 30 gilt, zu dem Unfall kam, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.