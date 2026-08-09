In Bramfeld ist es am Sonntagnachmittag zu einem Großeinsatz des Rettungsdienstes gekommen. Der Fahrer eines Linienbusses musste eine Notbremsung einleiten, um eine Kollision mit einem Pkw zu verhindern.

Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 14.30 Uhr zur Steilshooper Allee gerufen. Von dort waren nach einer Gefahrenbremsung eines Busses mehrere Verletzte gemeldet worden. Der Busfahrer hatte diese eingeleitet, um eine Kollision mit einem BMW zu verhindern, der ihm die Vorfahrt genommen hatte.

Eine Person leicht verletzt

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Bei dem abrupten Bremsmanöver stürzten einige Fahrgäste in dem Bus zu Boden. Acht Menschen, darunter zwei Kinder (4 und 6 Jahre), wurden von Sanitätern ambulant versorgt. Eine Person kam laut Feuerwehr vorsorglich in ein Krankenhaus. Mehrere Rettungswagen, ein Notarzt und ein Löschfahrzeug waren im Einsatz. Die Polizei sperrte die Straße in Richtung Barmbek.