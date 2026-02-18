Autorennen mit geklautem BMW endet in Glasfront einer Firma – Zeugen gesucht

Spektakulärer Unfall in Wilhelmsburg: In der Schlenzigstraße ist am Dienstagabend ein BMW in die Glasfront eines Firmengebäudes gekracht. Zuvor sollen sich zwei Autofahrer ein verbotenes Rennen geliefert haben. Beide Fahrer sind auf der Flucht.

Gegen 19.35 Uhr hörte ein Zeuge im Bereich des Gewerbeparks Stenzelring laute Motorengeräusche, berichtet die Polizei. Kurz darauf beobachtete er zwei Pkw, die vom südlichen Teil des Stenzelrings nach rechts in die Schlenzigstraße einbogen und in Richtung Spreehafen fuhren.

Hamburg: Rennen, Unfall, Fahrerflucht

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der Fahrer eines braunen BMW in Höhe des nördlichen Stenzelrings dann die Kontrolle über sein Fahrzeug – vermutlich, weil er viel zu schnell unterwegs war. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und krachte in die Glasfront eines Firmengebäudes.

Doch damit nicht genug: Der BMW-Fahrer stieg aus und setzte sich in einen weißen oder silberfarbenen Pkw, mit dem er sich zuvor das Rennen geliefert hatte. Der Fahrer dieses Autos flüchtete anschließend in Richtung Spreehafen.

Unfall in Hamburg: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen nach dem zweiten Fahrzeug und den Tatverdächtigen – bislang ohne Erfolg. Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte zudem fest, dass der BMW am selben Nachmittag auf der Straße Niedergeorgswerder Deich in Wilhelmsburg gestohlen worden war.

Die Ermittlungen dauern noch an. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den beiden Fahrern sowie zu dem weißen und dem silberfarbenen Pkw mit Hamburger Kennzeichen geben können. Hinweise nimmt das Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040 4286-56789 oder jede Polizeidienststelle entgegen. (nf)