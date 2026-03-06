Blutige Auseinandersetzung in Unterkunft – Rettungshubschrauber im Einsatz

Blutige Auseinandersetzung unter Bewohnern einer Flüchtlingsunterkunft in Harburg: Ein Mann wurde am Freitagvormittag mit Stichen in Hals und Oberkörper schwer verletzt, der Rettungshubschrauber wurde gerufen. Die Mordkommission ermittelt.

Zu dem Einsatz kam es gegen 10.45 Uhr an der Schwarzenbergstraße. Mehrere Streifenwagen sowie Rettungskräfte waren im Einsatz. Ersten Polizeiangaben zufolge waren hier mehrere Personen in einen blutigen Streit geraten, wobei offenbar ein Messer zum Einsatz kam. Damit soll auf einen der Kontrahenten eingestochen worden sein.

Opfer in Lebensgefahr – Rettungshubschrauber kommt

Der Mann erlitt schwere Stichverletzungen. Ein Rettungshubschrauber mit Notarzt an Bord landete. Der Mediziner versorgte das Opfer, das massiven Blutverlust erlitten hatte. Danach kam der Verletzte in eine Klinik. Lebensgefahr wird laut Polizei nicht ausgeschlossen. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen, ein Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen.