Bei einem Streit in einer Harburger Flüchtlingsunterkunft ist in der Nacht zu Sonntag ein 27-jähriger Mann verletzt worden.

Schwere Auseinandersetzung in einer Harburger Flüchtlingsunterkunft. In der Nacht zu Sonntag kam es in der Einrichtung an der Wetternstraße (Harburg) zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen mehreren Bewohnern. Dabei kam auch eine bislang nicht identifizierte Stichwaffe zum Einsatz.

Der Streit eskalierte gegen 1 Uhr Nacht, als die Gruppe handgreiflich wurde. Laut Lagedienst der Polizei wurde ein 27-Jähriger dabei verletzt. Anschließend sollen drei Männer und eine Frau vom Tatort geflüchtet sein.

Mann erleidet eine blutige Stichverletzung am Rücken

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Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann, der am Boden lag und über starke Schmerzen am Rücken klagte. Dabei wurde eine blutige Stichverletzung festgestellt. Wodurch sie zugefügt wurde, ist noch unklar. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr.

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Die Polizei leitete eine großangelegte Fahndung nach den Beteiligten der Auseinandersetzung ein. Daran waren zahlreiche Kräfte der Hamburger Polizei sowie der Bundespolizei beteiligt. Bisher ohne Erfolg.

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Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Für die Fahndungsmaßnahmen wurde der Bahnverkehr im Bereich Harburg zwischen 01.15 Uhr und 01.40 Uhr vorübergehend beeinträchtigt. Züge mussten den Bahnhof ohne Halt passieren.

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Die Hintergründe der Auseinandersetzung und die Identität der geflüchteten Personen sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (mp)