Blutiger Streit in Billbrook: Ein Toter – Verdächtiger gefasst

In einer Obdachlosenunterkunft des Winternotprogramms in Billbrook kam es am Montagmorgen zu einer Auseinandersetzung, vermutlich mit einem Messer. Dabei verstarb ein Mann.

Die Tat ereignete sich in einem ehemaligen Hotel in der Châu-und-Lân-Straße. Ein Mann ging dabei mutmaßlich mit einem Messer auf einen anderen los – und verletzte diesen tödlich.

Ein Toter in Obdachlosenunterkunft: Verdächtiger festgenommen

Die herbeigeeilte Polizei konnte noch am Tatort einen Verdächtigen festnehmen. Zu den genauen Abläufe der Tat und ob es sich tatsächlich um ein Messer als Tatwaffe gehandelt hat, konnte die Polizei auf Nachfrage der MOPO noch keine Antworten geben. (rei)