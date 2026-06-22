Nahe dem Hauptbahnhof (St. Georg) ist es am frühen Montagmorgen zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. Dort soll ein Mann auf eine Frau eingeprügelt haben. Sie erlitt dabei Schnittverletzungen im Gesicht.

Der Vorfall ereignete sich gegen 3.40 Uhr auf der Adenauerallee auf Höhe des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB). Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge sind dort ein Mann und eine Frau in Streit geraten. Die Auseinandersetzung eskalierte kurz darauf.

Schnittverletzungen im Gesicht – Polizei ermittelt

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Laut Zeugen soll der Mann der Frau mit einem Gegenstand mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Das Opfer trug dadurch eine Schnittverletzung davon.

Die Verletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Nach dem Mann wurde gefahndet. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Streits und zur Frage, ob ein Messer oder eine Flasche als Tatwaffe in Betracht kommt.