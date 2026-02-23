Ermittlungserfolg: Verdächtiger nach Messerattacke in St. Georg in Haft

Nach einem lebensgefährlichem Angriff in St. Georg vor einigen Tagen ist der mutmaßliche Täter nun gefasst. Der 30-Jährige soll sein Opfer mit mehreren Stichen schwer verletzt haben – jetzt sitzt er in Untersuchungshaft.

Ein 30-Jähriger war vergangene Woche vor dem „Drob Inn“ angegriffen und durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Nun meldete die Polizei einen Ermittlungserfolg.

Am Freitag nahmen Beamte der Bundespolizei einen 30-Jährigen in einem Zug zwischen Hamburg und Hannover fest. Zeugenaussagen hatten die Ermittler auf seine Spur gebracht. Eine Haftrichterin erließ Haftbefehl. (mp)