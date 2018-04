Blutige Tat auf dem Kiez: Frau mit Messer attackiert – 26-Jähriger stellt sich

St. Pauli -

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag wurde eine 26 Jahre alte Frau in der Simon-von-Utrecht-Straße lebensgefährlich verletzt. Sie musste vor Ort reanimiert und im Krankenhaus notoperiert werden. Jetzt hat sich der mutmaßliche Täter der Polizei gestellt.

Am Sonntag stellte sich überraschend der 26 Jahre alte Freund des Opfers den Ermittlern. Um 17.30 Uhr erschien dieser in Begleitung seines Anwalts im Polizeikommissariat 15. Die Beamten nahmen den Mann wegen Tatverdachts der versuchten Tötung fest. Am Montag wird er einem Haftrichter zugeführt.

Das 26 Jahre alte Opfer hatte eine Kopfverletzung sowie eine stark blutende, lebensgefährliche Messerstichverletzung im linken Oberschenkel erlitten. Es lag nach der Tat stark blutend zwischen zwei Autos an der Simon-von-Utrecht-Straße.



Laut Polizeiangaben befindet sich die junge Frau mittlerweile wieder auf dem Weg der Besserung. Der Gesundheitszustand habe sich stabilisiert, bislang konnte sie allerdings noch nicht von den Ermittlern vernommen werden.